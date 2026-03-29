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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: пятеро раненых, среди которых - ребенок, атакованы два района области. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 29 марта рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Краматорский район

  • В Николаевке ранен человек, поврежден многоэтажный дом.
  • В Райгородке повреждена инфраструктура.
  • В Славянске поврежден отель, 39 гаражей и 2 автомобиля.
  • В Краматорске ранен человек, поврежден частный дом.
  • В Малотарановке ранены 2 человека, повреждены частный дом, автомобиль и сельхозтехника.
  • В Иверском Новодонецкой громады повреждено 7 домов.
  • В Дружковском ранен человек, повреждено 15 частных домов.

По данным ГУ Нацполиции в Донецкой области, в результате атаки россиян на Краматорск ранен мальчик 2016 года рождения.

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Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.

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Последствия обстрелов 

Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области

Автор: 

обстрел (33659) Донецкая область (12579) Бахмутский район (855) Краматорский район (1313)
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