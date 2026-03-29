Сутки на Донетчине: пятеро раненых, среди которых - ребенок, атакованы два района области. ФОТОрепортаж
За сутки российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 29 марта рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Краматорский район
- В Николаевке ранен человек, поврежден многоэтажный дом.
- В Райгородке повреждена инфраструктура.
- В Славянске поврежден отель, 39 гаражей и 2 автомобиля.
- В Краматорске ранен человек, поврежден частный дом.
- В Малотарановке ранены 2 человека, повреждены частный дом, автомобиль и сельхозтехника.
- В Иверском Новодонецкой громады повреждено 7 домов.
- В Дружковском ранен человек, повреждено 15 частных домов.
По данным ГУ Нацполиции в Донецкой области, в результате атаки россиян на Краматорск ранен мальчик 2016 года рождения.
Бахмутский район
В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.
Последствия обстрелов
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