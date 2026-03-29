Сутки на Донетчине: пятеро раненых, среди которых - ребенок, атакованы два района области. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 29 марта рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Краматорский район

В Николаевке ранен человек , поврежден многоэтажный дом.

, поврежден многоэтажный дом. В Райгородке повреждена инфраструктура.

В Славянске поврежден отель, 39 гаражей и 2 автомобиля.

В Краматорске ранен человек , поврежден частный дом.

, поврежден частный дом. В Малотарановке ранены 2 человека , повреждены частный дом, автомобиль и сельхозтехника.

, повреждены частный дом, автомобиль и сельхозтехника. В Иверском Новодонецкой громады повреждено 7 домов.

В Дружковском ранен человек, повреждено 15 частных домов.

По данным ГУ Нацполиции в Донецкой области, в результате атаки россиян на Краматорск ранен мальчик 2016 года рождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытался продвинуться в районе Васюковки и Федоровки Второй, - ГВ "Схід"

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: под ударами - 3 района, есть жертвы и повреждения. ФОТО

Последствия обстрелов

















