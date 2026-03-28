Сутки в Донецкой области: под ударами 3 района, есть жертвы и повреждения. ФОТО

За прошедшие сутки, 27 марта 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Покровский район

Как отмечается, в Доброполье поврежден автомобиль.

Краматорский район

По данным ОГА, в Николаевке повреждены многоэтажный дом и линия электропередач; в Ореховатке повреждены 18 домов и линии электропередач; в Райгородке повреждены 2 дома. В Спаско-Михайловке Новодонецкой громады поврежден дом. В Алексеево-Дружковке 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 2 частных дома. В Константиновке ранены 2 человека, поврежден дом.

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Бахмутский район

В Резниківке Северской громады повреждены частные дома.

Как сообщает глава области, всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

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