Доба на Донеччині: під ударами 3 райони, є жертви та пошкодження. ФОТО

Минулої доби, 27 березня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський район

Як зазначається, у Добропіллі пошкоджено автомобіль.

Краматорський район

За даними ОВА, у Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку і лінію електропередач; в Оріхуватці пошкоджено 18 будинків та лінії електропередач; у Райгородку пошкоджено 2 будинки. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено будинок. В Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено будинок.

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Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Як інформує очільник області, всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

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