Доба на Донеччині: під ударами 3 райони, є жертви та пошкодження. ФОТО
Минулої доби, 27 березня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
Як зазначається, у Добропіллі пошкоджено автомобіль.
Краматорський район
За даними ОВА, у Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку і лінію електропередач; в Оріхуватці пошкоджено 18 будинків та лінії електропередач; у Райгородку пошкоджено 2 будинки. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено будинок. В Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено будинок.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
Як інформує очільник області, всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
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