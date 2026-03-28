УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5798 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
587 0

Доба на Донеччині: під ударами 3 райони, є жертви та пошкодження. ФОТО

Минулої доби, 27 березня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Покровський район

Як зазначається, у Добропіллі пошкоджено автомобіль.

Краматорський район

За даними ОВА, у Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку і лінію електропередач; в Оріхуватці пошкоджено 18 будинків та лінії електропередач; у Райгородку пошкоджено 2 будинки. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено будинок. В Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено будинок.

Також дивіться: Прикордонники "Фенікса" ліквідували 19 штурмовиків ЗС РФ на Добропільському напрямку. ВIДЕО

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

обстріл Донеччини

Як інформує очільник області, всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Читайте: Одна людина загинула і шестеро поранені внаслідок атак РФ на Донеччину

Автор: 

Донецька область (11462) Краматорський район (1329) Покровський район (1805) Костянтинівка (608) Добропілля (164) Олексієво-Дружківка (33)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 