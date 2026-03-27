Одна людина загинула і шестеро поранені внаслідок атак РФ на Донеччину

Сьогодні, 27 березня, російські війська завдали ударів по Костянтинівці та Олексієво-Дружківці в Донецькій області, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріл Костянтинівки

Так, зранку окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Костянтинівку, влучивши у подвір’я приватного будинку.

У результаті атаки поранено двох місцевих мешканців – 61-річного чоловіка та жінку 84 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми та контузії.

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Удар по Олексієво-Дружківці

Вже об 11:00 війська РФ скинули "ФАБ-250" з УМПК на Олексієво-Дружківку. Засіб ураження поцілив по житловому кварталу.

Від травм, несумісних з життям, загинув 41-річний чоловік.

Також поранено чотирьох цивільних, серед яких 55-річна мати із сином 35 років. Містяни зазнали мінно-вибухових травм і вогнепальних поранень.

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Зазначається, що всім потерпілим надано медичну допомогу.