Одна людина загинула і шестеро поранені внаслідок атак РФ на Донеччину
Сьогодні, 27 березня, російські війська завдали ударів по Костянтинівці та Олексієво-Дружківці в Донецькій області, внаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Обстріл Костянтинівки
Так, зранку окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Костянтинівку, влучивши у подвір’я приватного будинку.
У результаті атаки поранено двох місцевих мешканців – 61-річного чоловіка та жінку 84 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми та контузії.
Удар по Олексієво-Дружківці
Вже об 11:00 війська РФ скинули "ФАБ-250" з УМПК на Олексієво-Дружківку. Засіб ураження поцілив по житловому кварталу.
Від травм, несумісних з життям, загинув 41-річний чоловік.
Також поранено чотирьох цивільних, серед яких 55-річна мати із сином 35 років. Містяни зазнали мінно-вибухових травм і вогнепальних поранень.
Зазначається, що всім потерпілим надано медичну допомогу.
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