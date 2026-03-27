Один человек погиб и шестеро ранены в результате атак РФ на Донетчину

Сегодня, 27 марта, российские войска нанесли удары по Константиновке и Алексеево-Дружковке в Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрел Константиновки

Так, утром оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Константиновку, попав во двор частного дома.

В результате атаки ранены два местных жителя – 61-летний мужчина и 84-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы и контузии.

Удар по Алексеево-Дружковке

Уже в 11:00 войска РФ сбросили "ФАБ-250" с УМПК на Алексеево-Дружковку. Средство поражения попало в жилой квартал.

От травм, несовместимых с жизнью, погиб 41-летний мужчина.

Также ранены четверо гражданских, среди которых 55-летняя мать с 35-летним сыном. Горожане получили минно-взрывные травмы и огнестрельные ранения.

Отмечается, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.