Один человек погиб и шестеро ранены в результате атак РФ на Донетчину
Сегодня, 27 марта, российские войска нанесли удары по Константиновке и Алексеево-Дружковке в Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Обстрел Константиновки
Так, утром оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Константиновку, попав во двор частного дома.
В результате атаки ранены два местных жителя – 61-летний мужчина и 84-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы и контузии.
Удар по Алексеево-Дружковке
Уже в 11:00 войска РФ сбросили "ФАБ-250" с УМПК на Алексеево-Дружковку. Средство поражения попало в жилой квартал.
От травм, несовместимых с жизнью, погиб 41-летний мужчина.
Также ранены четверо гражданских, среди которых 55-летняя мать с 35-летним сыном. Горожане получили минно-взрывные травмы и огнестрельные ранения.
Отмечается, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
