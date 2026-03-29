Доба на Донеччині: п’ятеро поранених, серед яких дитина, атаковано два райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є постраждалі.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 29 березня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Краматорський район

У Миколаївці поранено людину , пошкоджено багатоповерхівк.

, пошкоджено багатоповерхівк. У Райгородку пошкоджено інфраструктуру.

У Слов'янську пошкоджено готель, 39 гаражів і 2 автівки.

У Краматорську поранено людину , пошкоджено приватний будинок.

, пошкоджено приватний будинок. У Малотаранівці поранені 2 людини , пошкоджено приватний будинок, автівку в сільгосптехніку.

, пошкоджено приватний будинок, автівку в сільгосптехніку. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 7 будинків.

У Дружківському поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків.

За даними ГУ Нацполіції в Донецькій області, внаслідок атаки росіян на Краматорськ поранено хлопчика 2016 року народження.

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Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

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Наслідки обстрілів

















