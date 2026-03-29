Доба на Донеччині: п’ятеро поранених, серед яких дитина, атаковано два райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є постраждалі.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 29 березня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Краматорський район
- У Миколаївці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівк.
- У Райгородку пошкоджено інфраструктуру.
- У Слов'янську пошкоджено готель, 39 гаражів і 2 автівки.
- У Краматорську поранено людину, пошкоджено приватний будинок.
- У Малотаранівці поранені 2 людини, пошкоджено приватний будинок, автівку в сільгосптехніку.
- В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 7 будинків.
- У Дружківському поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків.
За даними ГУ Нацполіції в Донецькій області, внаслідок атаки росіян на Краматорськ поранено хлопчика 2016 року народження.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Наслідки обстрілів
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