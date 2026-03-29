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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: п’ятеро поранених, серед яких дитина, атаковано два райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є постраждалі.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 29 березня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Краматорський район

  • У Миколаївці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівк.
  • У Райгородку пошкоджено інфраструктуру.
  • У Слов'янську пошкоджено готель, 39 гаражів і 2 автівки.
  • У Краматорську поранено людину, пошкоджено приватний будинок.
  • У Малотаранівці поранені 2 людини, пошкоджено приватний будинок, автівку в сільгосптехніку.
  • В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 7 будинків.
  • У Дружківському поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків.

За даними ГУ Нацполіції в Донецькій області, внаслідок атаки росіян на Краматорськ поранено хлопчика 2016 року народження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався просунутися у районі Васюківки та Федорівки Другої, - УВ "Схід"

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ударами 3 райони, є жертви та пошкодження. ФОТО

Наслідки обстрілів 

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Автор: 

обстріл (35018) Донецька область (11462) Бахмутський район (860) Краматорський район (1329)
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