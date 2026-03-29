Окупанти скинули авіабомбу на Краматорськ: троє загиблих, серед них дитина, 12 постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 29 березня, російські війська скинули на Краматорськ у Донецькій області авіабомбу, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

Зазначається, що внаслідок удару РФ по Краматорську щонайменше 3 людини загинули і 7 поранені.

Серед загиблих - 13-річний хлопчик. Поранені - віком від 20 до 85 років

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Що відомо

Росіяни скинули на місто авіабомбу в обід. Пошкоджено численні багатоповерхівки.

На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюють.

"В разі суттєвих змін повідомлятиму додатково. Росіяни вкотре цілеспрямовано б’ють по мирному місту і вбивають дітей. Це свідомий терор проти наших людей", - наголосив начальник ОВА

Оновлення

Зголом очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки по Краматорську зросла до 12.

"Кількість поранених внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська зросла до 12. Є важкі. Всім надається медична допомога в місцевих лікарнях", - написав посадовець.

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Наслідки атаки



















