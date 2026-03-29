Через російські обстріли на Донеччині загинули троє людей, серед них дитина, ще 17 – поранені. ФОТОрепортаж
Внаслідок російських обстрілів впродовж 29 березня на Донеччині загинули троє людей, серед них 13-річний хлопчик. Щонайменше 17 осіб зазнали поранень.
Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки обстрілів
О 12:36 росіяни скинули 5 бомб "КАБ-250" на Краматорськ. Загинули три людини – 65-річний чоловік, 61-річна жінка та 13-річний хлопчик. Поранень зазнали 13 осіб віком від 19 до 84 років.
Пошкоджено понад 30 цивільних об’єктів: житлові будинки, заклади освіти, адмінбудівлі, заклад культури, магазин, кафе, автомобілі.
Близько 14:35 ворог знову обстріляв Краматорськ, попередньо – касетними боєприпасами. Відомо про одного пораненого.
Крім того, о 07:30 росія вдарила трьома БПЛА "Герань -2" по Слов’янську. Поранено 49-річного чоловіка, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, готель, автомобілі.
Близько 08:00 внаслідок влучання БпЛА "Молнія" в Олексієво-Дружківці травмовано двох цивільних осіб: 60-річного чоловіка та 58-річну жінку.
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