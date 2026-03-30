Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Російські війська й надалі здійснюють атаки на територію України із застосуванням ударних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 19:05 - Повідомлялося про БпЛА з Чорного моря на Одесу.

О 19:06 - БпЛА на Харків з півночі.

О 19:08 - Рух ворожих дронів:

на Запоріжжя з півдня.

на сході Сумщини курсом на Білопілля, Буринь.

на сході Харківщини курсом на Шевченкове.

Оновлена інформація

О 21:25 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:26 - КАБи на Запорізьку область.

Оновлена інформація

О 21:52 - Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

О 21:54 - Швидкісна ціль на Одещину.

О 22:05 - КАБи на Запорізьку, Дніпропетровську області.

Оновлена інформація

О 23:05 - Повітряні сли ЗСУ повідомляють про рух БпЛА:

На півночі та в центрі Чернігівщини курсом на Холми, Ніжин.

На сході Сумщини курсом на Буринь, Конотоп.

На півночі та в центрі Харківщини курсом на Чугуїв, Лозову.

На півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.

На південному заході Дніпропетровщини курсом на Херсонщину, Миколаївщину.

На півдні Кіровоградщини курсом на Бобринець.

Оновлена інформація

О 23:52 - Ворожі цілі зафіксовано:

Донеччина: БпЛА курсом на Краматорськ.

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Гірницьке

Кіровоградщина: БпЛА на півдні від н.п.Петрове, курс - східний.

Миколаївщина: БпЛА у напрямку Баштанки.

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Апостолове.

Оновлена інформація

О 00:44 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

О 01:04 - Ворожі БпЛА в р-ні. н.п. Лебедин курсом на Полтавщину, а також БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Городню.

Оновлена інформація

О 01:46 - Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що внаслідок російських обстрілів впродовж 29 березня на Донеччині загинули троє людей, серед них 13-річний хлопчик. Щонайменше 17 осіб зазнали поранень.

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