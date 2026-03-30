Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Російські війська й надалі здійснюють атаки на територію України із застосуванням ударних безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:05 - Повідомлялося про БпЛА з Чорного моря на Одесу.
О 19:06 - БпЛА на Харків з півночі.
О 19:08 - Рух ворожих дронів:
- на Запоріжжя з півдня.
- на сході Сумщини курсом на Білопілля, Буринь.
- на сході Харківщини курсом на Шевченкове.
Оновлена інформація
О 21:25 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:26 - КАБи на Запорізьку область.
Оновлена інформація
О 21:52 - Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
О 21:54 - Швидкісна ціль на Одещину.
О 22:05 - КАБи на Запорізьку, Дніпропетровську області.
Оновлена інформація
О 23:05 - Повітряні сли ЗСУ повідомляють про рух БпЛА:
- На півночі та в центрі Чернігівщини курсом на Холми, Ніжин.
- На сході Сумщини курсом на Буринь, Конотоп.
- На півночі та в центрі Харківщини курсом на Чугуїв, Лозову.
- На півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.
- На південному заході Дніпропетровщини курсом на Херсонщину, Миколаївщину.
- На півдні Кіровоградщини курсом на Бобринець.
Оновлена інформація
О 23:52 - Ворожі цілі зафіксовано:
- Донеччина: БпЛА курсом на Краматорськ.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Гірницьке
- Кіровоградщина: БпЛА на півдні від н.п.Петрове, курс - східний.
- Миколаївщина: БпЛА у напрямку Баштанки.
- БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Апостолове.
Оновлена інформація
О 00:44 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
О 01:04 - Ворожі БпЛА в р-ні. н.п. Лебедин курсом на Полтавщину, а також БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Городню.
Оновлена інформація
О 01:46 - Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що внаслідок російських обстрілів впродовж 29 березня на Донеччині загинули троє людей, серед них 13-річний хлопчик. Щонайменше 17 осіб зазнали поранень.
Будь ласка, зачекайте...
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