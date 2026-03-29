Росіяни майже 30 разів атакували Дніпропетровщину: постраждали чотири людини
Упродовж дня неділі, 29 березня, російські війська здійснила майже 30 атак по трьох районах Дніпропетровської області. Четверо людей зазнали поранень. Також є пошкодження інфраструктури.
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Нікопольщини
На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська та Марганецька громади.
Троє людей зазнали поранень: 58-річний постраждалий госпіталізований у стані середньої тяжкості, а 60-річна жінка та 66-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.
Один приватний будинок знищено, ще 15 – пошкоджені. Також понівечені адмінбудівля, багатоквартирні будинки, господарські споруди, сонячні панелі. Побиті гаражі та автівки.
Обстріли Криворіжжя
На Криворіжжі росіяни поцілили по Кривому Рогу, Зеленодольській і Софіївський громадах. Внаслідок атак сталася пожежа. Також пошкоджене підприємство.
Атаки на Синельниківщину
У Межівській громаді на Синельниківщині через ворожі атаки знищене авто і понівечена оселя. Постраждала 23-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.
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