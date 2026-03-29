Майже 20 атак за ніч: ворог ударив по чотирьох районах Дніпропетровщини

Майже 20 разів ворог атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбою.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по Нікопольщині

Як зазначається, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Понівечена п'ятиповерхівка.

Під ударами Криворіжжя

На Криворіжжі – сам Кривий Ріг та Грушівська громада. Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

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Атаки на Дніпровський район та Синельниківщину

У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечені два приватні будинки.

За даними ОВА, на Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській і Петропавлівській громадах. Зайнялися господарська споруда і автівка.

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