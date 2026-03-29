Почти 20 атак за ночь: враг нанес удары по четырем районам Днепропетровщины
Враг почти 20 раз наносил удары по четырём районам Днепропетровской области с помощью беспилотников и авиабомб.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по Никопольскому району
Как отмечается, в Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Разрушен пятиэтажный дом.
Под ударами - Криворожье
В Криворожье – сам Кривой Рог и Грушевская громада. Возник пожар. Повреждена инфраструктура.
Атаки на Днепровский район и Синельниковщину
В Сурско-Литовской громаде Днепровского района повреждены два частных дома.
По данным ОВА, в Синельниковском районе россияне нанесли удары по Покровской и Петропавловской громадам. Загорелись хозяйственная постройка и автомобиль.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
