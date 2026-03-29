Почти 20 атак за ночь: враг нанес удары по четырем районам Днепропетровщины

Обстрелы Днепропетровщины

Враг почти 20 раз наносил удары по четырём районам Днепропетровской области с помощью беспилотников и авиабомб.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по Никопольскому району

Как отмечается, в Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Разрушен пятиэтажный дом.

Под ударами - Криворожье

В Криворожье – сам Кривой Рог и Грушевская громада. Возник пожар. Повреждена инфраструктура.

Атаки на Днепровский район и Синельниковщину

В Сурско-Литовской громаде Днепровского района повреждены два частных дома.

По данным ОВА, в Синельниковском районе россияне нанесли удары по Покровской и Петропавловской громадам. Загорелись хозяйственная постройка и автомобиль.

