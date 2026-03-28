РФ нанесла удар по предприятию в Кривом Роге: двое погибших

РФ нанесла удар по предприятию в Кривом Роге: погиб человек

Российские дроны атаковали промышленное предприятие в Кривом Роге. Есть погибшие и раненые. Продолжается спасательная операция 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"Двое мужчин погибли, двое получили ранения. Таковы последствия утренней атаки врага на Кривой Рог", - говорится в сообщении.

Есть повреждения на промышленном предприятии. Там возникли пожары.

Обстрелы области 

С вечера 27 марта враг более 30 раз атаковал три района области. Обстреливал беспилотниками и артиллерией:

В Никопольском районе - Никополь, Покровская, Червоногригоровская, Марганецкая, Мировская громады. Разрушены многоэтажки, частные дома и хозяйственные постройки.

В Синельниковском районе под ударом оказались Покровская и Васильковская громады. Повреждены инфраструктура и частные дома.

В Криворожском районе россияне нанесли удары по Лозуватской и Зеленодольской громадам. Возникли пожары. Разрушена инфраструктура и дом на территории базы отдыха. 

Колись у Росії, "управитель" якогось райцентру, запропонував перейменувать місто, в "Путін". Головною причиною вказав те, що Путін, після цього, приділить йому більше уваги, на місто "проллється "золотий дощ", і воно процвітатиме... Подібні розмови велися, деякими "криворожанами", незадовго до вторгнення армії РФ, до України. Ходили розмови про можливе перейменування міста, у "Зеленський"... Мотиви були тими самими...
Цікаво - хоч хтось, з жителів Кривого Рогу, про це, зараз, згадує? Адже саме з-за бездіяльності їх "знаменитого" земляка, та його "стараннями", війна прийшла до їхнього дому...
28.03.2026 07:55 Ответить
Згадуємо що ніхто в місті такого не говорив. І старань криворізців 1/20 від старань всіх українців. Якраз по кількості населення. А може і менше, бо явка у нас завжди куева.
28.03.2026 07:59 Ответить
У мене інша інформація... І про "опитування", чи інші "реперендуми", я не писав... А написав про прості розмови, на побутовому рівні - не більше...
А щодо "явки на вибори" - так це в тебе "постріл мимо"... Бо якщо явка (чи неявка), на перший тур може нічого не значить - то НЕЯВКА, на другий тур, впливає сильно - перемагає той з ДВОХ кандидатів, прибічників якого з'явилося більше на голосування...
28.03.2026 08:09 Ответить
Найнадійнишне джерело інформації ОБС.
28.03.2026 08:18 Ответить
При оцінці правдивості тієї, чи іншої інформації, беруться до уваги ВСІ версії. А потім, в порядку вивчення, відкидаються ті, які виявляються "недостовірними". Однак, навіть інформація з "джерела ОБС", може буть правдивою... Просто на момент попередньої оцінки дана інформація не мала відповідного документального підтвердження. Наприклад, звинувачення в тому, що "Ленін - німецький шпигун", розповсюджувалася, влітку 1917 року, як "ОБС"... А зараз виявилося, що це - ПРАВДА. І підривна діяльність більшовиків, під час І Світової війни, та сам "Жовтневий переворот" фінансувався з німецьких грошей...
Про розмови, стосовно того, що деякі криворожани припускають, що Зеленський "проллє "золотий дощ", над "земляками", писалося навіть у дописах форумчан "Цензора"...
28.03.2026 08:51 Ответить
А ще я знаю двох чоловік, які мені доказують що Земля пласка, сперечатися з ними, це з глузду з'їхати, тому я їм просто кажу не ї**ть мені мозок.
28.03.2026 08:59 Ответить
Ти "перегрівся"? Чи випив лишнього?
28.03.2026 08:53 Ответить
А чому за Одесу цензор мовчить? Сьогодні вночі в'їбали в "центр прінятія рєшеній" Одеський пологовий будинок №5 в Приморському районі
28.03.2026 08:39 Ответить
 
 