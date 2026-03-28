РФ нанесла удар по предприятию в Кривом Роге: двое погибших

Российские дроны атаковали промышленное предприятие в Кривом Роге. Есть погибшие и раненые. Продолжается спасательная операция

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"Двое мужчин погибли, двое получили ранения. Таковы последствия утренней атаки врага на Кривой Рог", - говорится в сообщении.

Есть повреждения на промышленном предприятии. Там возникли пожары.

Обстрелы области

С вечера 27 марта враг более 30 раз атаковал три района области. Обстреливал беспилотниками и артиллерией:

В Никопольском районе - Никополь, Покровская, Червоногригоровская, Марганецкая, Мировская громады. Разрушены многоэтажки, частные дома и хозяйственные постройки.

В Синельниковском районе под ударом оказались Покровская и Васильковская громады. Повреждены инфраструктура и частные дома.

В Криворожском районе россияне нанесли удары по Лозуватской и Зеленодольской громадам. Возникли пожары. Разрушена инфраструктура и дом на территории базы отдыха.

