РФ нанесла удар по предприятию в Кривом Роге: двое погибших
Российские дроны атаковали промышленное предприятие в Кривом Роге. Есть погибшие и раненые. Продолжается спасательная операция
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
"Двое мужчин погибли, двое получили ранения. Таковы последствия утренней атаки врага на Кривой Рог", - говорится в сообщении.
Есть повреждения на промышленном предприятии. Там возникли пожары.
Обстрелы области
С вечера 27 марта враг более 30 раз атаковал три района области. Обстреливал беспилотниками и артиллерией:
В Никопольском районе - Никополь, Покровская, Червоногригоровская, Марганецкая, Мировская громады. Разрушены многоэтажки, частные дома и хозяйственные постройки.
В Синельниковском районе под ударом оказались Покровская и Васильковская громады. Повреждены инфраструктура и частные дома.
В Криворожском районе россияне нанесли удары по Лозуватской и Зеленодольской громадам. Возникли пожары. Разрушена инфраструктура и дом на территории базы отдыха.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво - хоч хтось, з жителів Кривого Рогу, про це, зараз, згадує? Адже саме з-за бездіяльності їх "знаменитого" земляка, та його "стараннями", війна прийшла до їхнього дому...
А щодо "явки на вибори" - так це в тебе "постріл мимо"... Бо якщо явка (чи неявка), на перший тур може нічого не значить - то НЕЯВКА, на другий тур, впливає сильно - перемагає той з ДВОХ кандидатів, прибічників якого з'явилося більше на голосування...
Про розмови, стосовно того, що деякі криворожани припускають, що Зеленський "проллє "золотий дощ", над "земляками", писалося навіть у дописах форумчан "Цензора"...