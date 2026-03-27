Враг атаковал промышленную и энергетическую инфраструктуру Кривого Рога, есть попадания в жилом секторе

Новости Атака беспилотников на Кривой Рог
Удар по Кривому Рогу: повреждена энергетическая инфраструктура и жилые дома

Вечером 27 марта российские войска атаковали промышленную и энергетическую инфраструктуру Кривого Рога. Также зафиксированы попадания в жилой сектор.

Об этом в Telegram сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

"Враг атаковал промышленную и энергетическую инфраструктуру. Есть попадания и в жилом секторе", - написал Вилкул.

Начата аварийно-спасательная операция.

Атака дронов

Напомним, что вечером 27 марта российские войска запустили ударные беспилотники по территории Украины.

27.03.2026 22:31 Ответить
тепер всі удари шахедами будуть замовчуватися, щоб не вникало не потрібних асоціацій з поділеною експертизою
27.03.2026 22:37 Ответить
Наче до цього не замовчувалося .
27.03.2026 23:14 Ответить
 
 