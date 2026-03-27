Рашисты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы
Вечером 27 марта российские войска запустили ударные беспилотники по территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:18 ВВС сообщили:
- Харьковская область: БПЛА в направлении Богодухова, Люботина.
- БПЛА курсом на Полтаву.
- БПЛА в пригороде Николаева.
В 18:42 ВВС сообщили:
Полтавская область: БПЛА в направлении Чутово.
Черниговская область: БПЛА курсом на Нежин.
В 19:15 сообщалось:
- Харьковская область: БПЛА в направлении Старого Салтова, Новой Водолаги, Люботина.
- Сумская область: БПЛА в районе Краснополья.
Днепропетровская область: группа БПЛА в направлении Кривого Рога, - сообщалось в 21:00.
В 21:57 ВВС сообщили:
- Полтавская область: БПЛА курсом на Миргород, Чутово.
- Харьковская область: БПЛА в направлении Золочева, Шаровки.
