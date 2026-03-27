431 2

Рашисты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Воздушные силы зафиксировали движение рашистских БПЛА

Вечером 27 марта российские войска запустили ударные беспилотники по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:18 ВВС сообщили:

  • Харьковская область: БПЛА в направлении Богодухова, Люботина.
  • БПЛА курсом на Полтаву.
  • БПЛА в пригороде Николаева.

В 18:42 ВВС сообщили:

Полтавская область: БПЛА в направлении Чутово.

Черниговская область: БПЛА курсом на Нежин.

В 19:15 сообщалось:

  • Харьковская область: БПЛА в направлении Старого Салтова, Новой Водолаги, Люботина.
  • Сумская область: БПЛА в районе Краснополья.

Днепропетровская область: группа БПЛА в направлении Кривого Рога, - сообщалось в 21:00.

В 21:57 ВВС сообщили:

  • Полтавская область: БПЛА курсом на Миргород, Чутово.
  • Харьковская область: БПЛА в направлении Золочева, Шаровки.

ше був день коли вони не атакували?
27.03.2026 22:24 Ответить
Саудити спішать на допомогу. Правда є нюанс спішать Саудити на допомогу союзнику і це точно не Україна.
27.03.2026 22:25 Ответить
 
 