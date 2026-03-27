93 из 102 выпущенных БПЛА были сбиты силами ПВО. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 27 марта Россия запустила по Украине 102 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировались со следующих направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 60 из них – "шахеды".
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 93 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.
