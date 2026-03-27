В результате атаки РФ пострадал человек в Балаклее в Харьковской области

Вечером 26 марта в результате попадания беспилотника типа "Гербера" в частный жилой дом в Балаклее Харьковской области возник пожар.

По информации начальника городской военной администрации Виталия Карабанова, в результате атаки пострадал один человек, сообщает Цензор.НЕТ

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара.

"В результате попадания БПЛА в частный жилой дом возник пожар. К сожалению, один человек пострадал", - сообщили в местной администрации.

Атака на Черниговскую область: удар по инфраструктуре

Ранее в тот же день российские войска атаковали Черниговскую область. Около 19:10 FPV-дрон попал в один из объектов инфраструктуры в городе Семеновка.

По словам представителей районной власти, информация о пострадавших на данный момент не поступала. Данные о последствиях атаки уточняются.

