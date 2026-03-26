Новости Атака дронов на Черниговщину
Россияне атаковали Черниговскую область: дрон поразил объект инфраструктуры

Россияне обстреляли Черниговскую область

Вечером в четверг, 26 марта, российские оккупанты нанесли удар с помощью FPV-дрона по объекту инфраструктуры в городе Семеновка Черниговской области.

Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно? 

Атака произошла около 19:10. Конкретный объект не уточняется.

"Под ударом оказался объект инфраструктуры. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Информация уточняется", — отметил Селиверстов.

Обстрелы Украины

Сегодня вечером Россия продолжает обстреливать территорию Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. 

Оставайтесь в безопасных местах!

  • Ранее сообщалось, что 26 марта российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Чернигова, вследствие чего есть пострадавшие.

