РФ нанесла удар по транспортной инфраструктуре Чернигова: есть пострадавшие
Сегодня, 26 марта, российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Чернигова, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг атаковал транспортную инфраструктуру. Предварительно один человек пострадал", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация уточняется
Что предшествовало
В 19:24 Воздушные силы сообщали о вражеском БПЛА в районе города Чернигова.
Luk Viktor
26.03.2026 20:04
