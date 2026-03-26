РФ нанесла удар по транспортной инфраструктуре Чернигова: есть пострадавшие

Сегодня, 26 марта, российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Чернигова, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Враг атаковал транспортную инфраструктуру. Предварительно один человек пострадал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация уточняется

Читайте также: Враг нанес удар по энергетическому объекту возле Чернигова: без электричества остались 150 тысяч абонентов

Что предшествовало

В 19:24 Воздушные силы сообщали о вражеском БПЛА в районе города Чернигова.

Читайте: Неизвестный предмет взорвался в супермаркете Чернигова: есть пострадавшие (обновлено)