Неизвестный предмет взорвался в супермаркете Чернигова: есть пострадавшие

Сегодня, 22 марта, днём в супермаркете АТБ на улице Летной в Чернигове произошёл взрыв неизвестного предмета.

Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

Как отмечается, травмы получили 4 человека, их доставили в больницу.

На месте работают все экстренные службы.

Более подробной информации на данный момент нет.

