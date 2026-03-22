Неизвестный предмет взорвался в супермаркете Чернигова: есть пострадавшие
Сегодня, 22 марта, днём в супермаркете АТБ на улице Летной в Чернигове произошёл взрыв неизвестного предмета.
Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, травмы получили 4 человека, их доставили в больницу.
На месте работают все экстренные службы.
Более подробной информации на данный момент нет.
