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Новини Детонація вибухонебезпечних предметів
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Невідомий предмет вибухнув у супермаркеті Чернігова: є травмовані (оновлено)

атб вибух

Сьогодні, 22 березня, вдень в супермаркеті АТБ по вулиці Льотній у Чернігові вибухнув невідомий предмет.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші подробиці

Як зазначається, травмовані 4 людини, їх доставлено до лікарні.

На місці працюють всі екстрені служби.

Більше інформації на цю мить невідомо.

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Оновлена інформація

За даними Нацполіції, правоохоронці наразі працюють на місці вибуху в Чернігові.

"За попередньою інформацією, внаслідок вибуху в одному з супермаркетів міста травмовано четверо громадян", - йдеться у повідомленні.

22 березня до поліції надійшло повідомлення про вибух в приміщенні одного з супермаркетів міста.

На місці працюють слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Автор: 

вибух (4748) вибухівка (510) супермаркет (142) Чернігів (906) Чернігівська область (1404) Чернігівський район (199)
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Топ коментарі
+11
Тероризм.Може статись будь де,будь коли,будь з ким.А як дебіли і ждуни раділи разом з кацапами коли підірвали поліцейських у Львові.
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22.03.2026 14:02 Відповісти
+4
А ждуни з кацапами тут до чого???
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22.03.2026 14:04 Відповісти
+2
Ждуни-«шукачі заробітків» на теренах окупантів, виконують чергове убивство Українців!! Зеленського і єрмака з татаровим, свириденко і ********* пристарілих пирдунів з РНБОУ, у чергове, упродовж п'яти років, лише глибоко захвильовані ??? Жодних, нагальних змін від них до законодавства так і не надійшло!!! Від слова, ЗОВСІМ!!
Це не про покарання військовослужбовців, вони упродовж 3-х місяців, з лютого 2022 року, швиденько внесли!! Шмигаль, з ********** держсекретарів, усьо ж па Ригламенту КМУ злампічили!!
А щодо цього сорту «ізбіратєлєй», їм Оманські заборонили, вносити зміни ????
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22.03.2026 14:37 Відповісти

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