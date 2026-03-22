Невідомий предмет вибухнув у супермаркеті Чернігова: є травмовані (оновлено)

Сьогодні, 22 березня, вдень в супермаркеті АТБ по вулиці Льотній у Чернігові вибухнув невідомий предмет.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші подробиці

Як зазначається, травмовані 4 людини, їх доставлено до лікарні.

На місці працюють всі екстрені служби.

Більше інформації на цю мить невідомо.

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Оновлена інформація

За даними Нацполіції, правоохоронці наразі працюють на місці вибуху в Чернігові.

"За попередньою інформацією, внаслідок вибуху в одному з супермаркетів міста травмовано четверо громадян", - йдеться у повідомленні.

22 березня до поліції надійшло повідомлення про вибух в приміщенні одного з супермаркетів міста.

На місці працюють слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.