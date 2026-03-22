Невідомий предмет вибухнув у супермаркеті Чернігова: є травмовані (оновлено)
Сьогодні, 22 березня, вдень в супермаркеті АТБ по вулиці Льотній у Чернігові вибухнув невідомий предмет.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.
Перші подробиці
Як зазначається, травмовані 4 людини, їх доставлено до лікарні.
На місці працюють всі екстрені служби.
Більше інформації на цю мить невідомо.
Оновлена інформація
За даними Нацполіції, правоохоронці наразі працюють на місці вибуху в Чернігові.
"За попередньою інформацією, внаслідок вибуху в одному з супермаркетів міста травмовано четверо громадян", - йдеться у повідомленні.
22 березня до поліції надійшло повідомлення про вибух в приміщенні одного з супермаркетів міста.
На місці працюють слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Будь ласка, зачекайте...
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Це не про покарання військовослужбовців, вони упродовж 3-х місяців, з лютого 2022 року, швиденько внесли!! Шмигаль, з ********** держсекретарів, усьо ж па Ригламенту КМУ злампічили!!
А щодо цього сорту «ізбіратєлєй», їм Оманські заборонили, вносити зміни ????