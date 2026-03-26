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Новини Обстріли Чернігівщини
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РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Чернігова: є постраждала

обстріл Чернігівщини

Сьогодні, 26 березня, російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі Чернігова, унаслідок чого є постраждала.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Ворог атакував транспортну інфраструктуру. Попередньо одна людина постраждала", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація уточнюється

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Що передувало

О 19:24 Повітряні сили повідомляли про ворожий БпЛА в районі міста Чернігів.

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