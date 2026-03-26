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РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Чернігова: є постраждала
Сьогодні, 26 березня, російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі Чернігова, унаслідок чого є постраждала.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Ворог атакував транспортну інфраструктуру. Попередньо одна людина постраждала", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація уточнюється
Що передувало
О 19:24 Повітряні сили повідомляли про ворожий БпЛА в районі міста Чернігів.
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