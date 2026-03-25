Ворог ударив по енергетичному об’єкту біля Чернігова: знеструмлено 150 тисяч абонентів
У ніч проти середи, 25 березня 2026 року, війська РФ атакували ударними безпілотниками Чернігів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Чернігівобленерго".
Під ударом енергетичний об'єкт
Як зазначається, під ударом був енергетичний об'єкт.
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у місті Чернігів і Чернігівському районі", - йдеться у повідомленні.
Які прогнози?
За даними "Чернігівобленерго", енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація!
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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