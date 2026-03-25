Ворог ударив по енергетичному об’єкту біля Чернігова: знеструмлено 150 тисяч абонентів

У ніч проти середи, 25 березня 2026 року, війська РФ атакували ударними безпілотниками Чернігів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Чернігівобленерго".

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Під ударом енергетичний об'єкт

Як зазначається, під ударом був енергетичний об'єкт.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у місті Чернігів і Чернігівському районі", - йдеться у повідомленні.

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Які прогнози?

За даними "Чернігівобленерго", енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація!

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.