Через нічну атаку РФ є знеструмлення у 6 областях, - Міненерго
Цієї ночі ворог знову здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок атаки частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
Графіки погодинних відключень
Сьогодні, з 16:00 до 22:00 у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Також до кінця доби будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості. Час і тривалість знеструмлень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
Що передувало?
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль