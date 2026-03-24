Через нічну атаку РФ є знеструмлення у 6 областях, - Міненерго

Цієї ночі ворог знову здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок атаки частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

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Графіки погодинних відключень

Сьогодні, з 16:00 до 22:00 у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Також до кінця доби будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості. Час і тривалість знеструмлень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вночі РФ атакувала Україну ракетами та ударними дронами.

За даними Повітряних сил, РФ випустила 34 ракети та 392 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 25 ракет та 365 безпілотників.

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