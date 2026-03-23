Через обстріли РФ є нові знеструмлення у 6 областях,- Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Тривають відновлювальні роботи
Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
Застосовуються графіки
Сьогодні, з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Час і тривалість знеструмлень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
Будь ласка, зачекайте...
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