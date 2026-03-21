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На лівому березі Києва через аварію на електромережі виникли перебої зі світлом та водопостачанням, - КМДА (доповнено)

Перебої зі світлом та водою на Лівому березі Києва: що відомо

Ввечері суботи, 21 березня, на лівому березі Києва через аварію на електромережі виникли перебої зі світлом та водопостачанням.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву КМДА в телеграм.

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Причина - аварія на електромережі

"️Через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі перебої зі світлом та водопостачанням", - сказано в повідомленні. 

Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження.

Заява ДТЕК

Згодом у компанії ДТЕК повідомили, що ремонтні роботи планують завершити до 02:20 неділі, 22 березня.

"Енергетики активно працюють над відновленням. У пріоритеті — підключення критичної інфраструктури за резервними схемами", - сказано в заяві. 

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