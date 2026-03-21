Ворог атакував Київщину: знеструмлено Славутич

Під ранок суботи, 21 березня 2026 року, війська РФ намагалися атакувати ударними дронами територію Київської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Славутич лишився без світла

За даними ОВА, унаслідок ранкової атаки тимчасово без централізованого електропостачання залишився Славутич. Без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців.

Енергетики вже працюють у посиленому режимі. Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну домівку.

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"Об’єкти критичної інфраструктури оперативно переведені на резервне живлення. Тепло- та водопостачання забезпечені. Заклади соціальної сфери працюють на генераторах і акумуляторах. Зв’язок та інтернет працюють", - йдеться у повідомленні.

Пункти незламності відкриті та готові прийняти всіх, хто цього потребує.

"Ворог системно б’є по енергетиці, намагаючись позбавити людей світла, тепла і води. Наше завдання - посилювати стійкість кожної громади, розвивати енергетичну незалежність і бути готовими до будь-яких викликів", - додав очільник області.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували "шахедами" в ніч на 21 березня.

За даними Повітряних сил, сили ППО ліквідували 148 ворожих БпЛА зі 154.

Також на Миколаївщині російські БпЛА атакували енергетичну інфраструктуру, були знеструмлення.

Окрім того, у ніч на 21 березня російські війська атакували Ізюм Харківської області, внаслідок чого є постраждалі та пошкодження житлової інфраструктури.

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