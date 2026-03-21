Ворог атакував Київщину: знеструмлено Славутич
Під ранок суботи, 21 березня 2026 року, війська РФ намагалися атакувати ударними дронами територію Київської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Славутич лишився без світла
За даними ОВА, унаслідок ранкової атаки тимчасово без централізованого електропостачання залишився Славутич. Без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців.
Енергетики вже працюють у посиленому режимі. Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну домівку.
"Об’єкти критичної інфраструктури оперативно переведені на резервне живлення. Тепло- та водопостачання забезпечені. Заклади соціальної сфери працюють на генераторах і акумуляторах. Зв’язок та інтернет працюють", - йдеться у повідомленні.
Пункти незламності відкриті та готові прийняти всіх, хто цього потребує.
"Ворог системно б’є по енергетиці, намагаючись позбавити людей світла, тепла і води. Наше завдання - посилювати стійкість кожної громади, розвивати енергетичну незалежність і бути готовими до будь-яких викликів", - додав очільник області.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що росіяни атакували "шахедами" в ніч на 21 березня.
- За даними Повітряних сил, сили ППО ліквідували 148 ворожих БпЛА зі 154.
- Також на Миколаївщині російські БпЛА атакували енергетичну інфраструктуру, були знеструмлення.
- Окрім того, у ніч на 21 березня російські війська атакували Ізюм Харківської області, внаслідок чого є постраждалі та пошкодження житлової інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
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