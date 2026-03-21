Сили ППО ліквідували 148 ворожих БпЛА зі 154, - Повітряні сили
З вечора 20 березня та протягом ночі 21 березня російські загарбники атакували Україну 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Пуски безпілотників зафіксовані з напрямків:
- Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – РФ;
- Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Результат роботи ППО
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.
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