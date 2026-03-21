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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують "шахедами" в ніч на 21 березня,- Повітряні сили

шахеди

У ніч на 21 березня триває атака російських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

Сумщина: група БпЛА курсом на Конотоп, - повідомлялося о 21:57.

Харківщина: БпЛА в напрямку Чугуєва, - повідомлялося о 22:56.

БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини, - повідомлялося о 23:15.

Декілька груп БпЛА із Херсонщини в напрямку Миколаївщини, - повідомлялося о 23:29.

Миколаївщина: БпЛА у напрямку Баштанки, - повідомлялося о 23:48.

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