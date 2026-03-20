РФ випустила 156 БпЛА по Україні: 133 цілі знешкодила ППО. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники у ніч на 20 березня випустили по Україні 156 БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Пуски зафіксовано із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – РФ., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Наразі у повітряному просторі України декілька ворожих БпЛА, загроза триває.
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