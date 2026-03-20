РФ запустила 156 БПЛА по Украине: 133 цели уничтожила ПВО. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 20 марта российские захватчики запустили по Украине 156 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Пуски зафиксированы со следующих направлений: Брянск, Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БПЛА.



Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

В настоящее время в воздушном пространстве Украины находится несколько вражеских БПЛА, угроза сохраняется.

