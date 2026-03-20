РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14949 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
147 0

РФ запустила 156 БПЛА по Украине: 133 цели уничтожила ПВО. ИНФОГРАФИКА

Более 150 БПЛА выпустила РФ по Украине: как отработала ПВО?

В ночь на 20 марта российские захватчики запустили по Украине 156 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Пуски зафиксированы со следующих направлений: Брянск, Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

В настоящее время в воздушном пространстве Украины находится несколько вражеских БПЛА, угроза сохраняется.

Более 150 БПЛА выпустила РФ по Украине: как отработала ПВО?

Автор: 

обстрел (31679) ПВО (3503) Воздушные силы (2973) Шахед (2003)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 