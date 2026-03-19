Удар по "щиту" Крыма: поражен центр ремонта ПВО РФ в Севастополе, - ВМС. ВИДЕО

Силы ВМС, ССО и беспилотных систем нанесли удары по военным объектам в Севастополе, в частности по предприятию "Гранит" и местам дислокации российских военных во временно оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВМС ВСУ.

В результате операции в районе Фиолентовского шоссе был поражен Инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит", входящего в состав концерна "Алмаз-Антей", где ремонтируют и обслуживают российские системы ПВО.

В частности, концерн обслуживает технику, составляющую основу противовоздушного "щита" оккупированного Крыма. Чаще всего там ремонтируют зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, комплексы средней и малой дальности ЗРК "Бук-М2/М3" и ЗРК "Тор-М2".

Также в районе бухты Стрелецкая были поражены места нахождения личного состава врага. Потери уточняются.

Что известно о пораженном предприятии? 

Инновационный научно-технологический центр "Гранит" в Севастополе создан после оккупации Крыма в 2014 году: 

  • базируется на предприятии "Гранит"

  • специализация: ремонт, обслуживание и модернизация техники ПВО

  • также заявлялись научно-исследовательские и инновационные разработки в сфере вооружений

  • связан с российским госконцерном "Алмаз-Антей"

Фактически это не "гражданский инновационный технопарк", а оборонно-технический центр, работающий в сфере ПВО.

Центр обеспечивает:

  • ремонт и восстановление зенитных ракетных комплексов (ЗРК);

  • диагностика и модернизация систем ПВО;

  • обслуживание радиолокационного и вспомогательного оборудования.

До создания этого центра технику часто приходилось отправлять на ремонт в Россию, а это увеличивало время на восстановление.

Центр в Севастополе позволяет быстро ремонтировать технику прямо в Крыму и поддерживать постоянную боеготовность ПВО группировки Черноморского флота и Южного военного округа

Бавовна перебиває "Граніт".
19.03.2026 14:08 Ответить
Чому до сих пір в окупованому криму не знищені ТЕС на які німчура в обхід санкцій ставила газові турбіни? Тільки не п****ть що немає чим. До окупованого криму долітає практично вся наша ракетна зброя
19.03.2026 14:10 Ответить
Поки не буде знищена рашистська енергетика то рашистська військова машина буде працювати. Бо всі заводи і ВПК а також економіка залежать від електроенергії. І вибиванням вікон на заводах ви рашистів не зупините.
19.03.2026 14:17 Ответить
Не можна. Без електрики відсиріють стіни кримських маєтків наших чинних керманичів. Їх там ще багато не проданих.
19.03.2026 15:26 Ответить
Був граніт - став щебінь....
19.03.2026 14:15 Ответить
Стало ВКО "Говно-Титан"
19.03.2026 14:28 Ответить
Дронів явно не жаліли. Слава ВМС України!
19.03.2026 15:27 Ответить
 
 