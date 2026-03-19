Удар по "щиту" Крыма: поражен центр ремонта ПВО РФ в Севастополе, - ВМС. ВИДЕО
Силы ВМС, ССО и беспилотных систем нанесли удары по военным объектам в Севастополе, в частности по предприятию "Гранит" и местам дислокации российских военных во временно оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВМС ВСУ.
В результате операции в районе Фиолентовского шоссе был поражен Инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит", входящего в состав концерна "Алмаз-Антей", где ремонтируют и обслуживают российские системы ПВО.
В частности, концерн обслуживает технику, составляющую основу противовоздушного "щита" оккупированного Крыма. Чаще всего там ремонтируют зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, комплексы средней и малой дальности ЗРК "Бук-М2/М3" и ЗРК "Тор-М2".
Также в районе бухты Стрелецкая были поражены места нахождения личного состава врага. Потери уточняются.
Что известно о пораженном предприятии?
Инновационный научно-технологический центр "Гранит" в Севастополе создан после оккупации Крыма в 2014 году:
базируется на предприятии "Гранит"
специализация: ремонт, обслуживание и модернизация техники ПВО
также заявлялись научно-исследовательские и инновационные разработки в сфере вооружений
связан с российским госконцерном "Алмаз-Антей"
Фактически это не "гражданский инновационный технопарк", а оборонно-технический центр, работающий в сфере ПВО.
Центр обеспечивает:
ремонт и восстановление зенитных ракетных комплексов (ЗРК);
диагностика и модернизация систем ПВО;
обслуживание радиолокационного и вспомогательного оборудования.
До создания этого центра технику часто приходилось отправлять на ремонт в Россию, а это увеличивало время на восстановление.
Центр в Севастополе позволяет быстро ремонтировать технику прямо в Крыму и поддерживать постоянную боеготовность ПВО группировки Черноморского флота и Южного военного округа
