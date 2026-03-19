Шесть РСЗО БМ-21 "Град" уничтожили дронами бойцы Lasar’s Group НГУ на Покровском направлении. ВИДЕО
Операторы ударных БПЛА Lasar’s Group Национальной гвардии Украины провели чрезвычайно успешную операцию, уничтожив сразу шесть единиц реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожение целой батареи вражеских РСЗО стало результатом тщательной подготовки и взаимодействия нескольких подразделений. Техника противника находилась в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Ход операции:
Аналитика и разведка: Lasar’s Group НГУ провели совместную аналитическую работу с 2-м батальоном "Щедрик" 411-го отдельного полка беспилотных систем "Яструби".
Выявление целей: Бойцы "Щедрика" провели доразведку района дислокации вражеских средств и оперативно передали точные координаты гвардейцам.
Удар: На охоту за российскими "Градами" были отправлены ударные дроны "Лазаров". Благодаря точным попаданиям все шесть установок были сожжены.
Успешная ликвидация батареи позволила существенно уменьшить интенсивность огневого давления врага на позиции украинской пехоты на этом горячем участке фронта.
