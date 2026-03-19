Шість РСЗВ БМ-21 "Град" знищили дронами бійці "Lasar’s Group" НГУ на Покровському напрямку. ВIДЕО
Оператори ударних БпЛА Lasar’s Group Національної гвардії України провели надзвичайно успішну операцію, знищивши одразу шість одиниць реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищення цілої батареї ворожих РСЗВ стало результатом ретельної підготовки та взаємодії кількох підрозділів. Техніка противника перебувала у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
Хід операції:
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Аналітика та розвідка: Lasar’s Group НГУ провели спільну аналітичну роботу з 2-м батальйоном "Щедрик" 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби".
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Виявлення цілей: Бійці "Щедрика" здійснили дорозвідку району дислокації ворожих засобів та оперативно передали точні координати гвардійцям.
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Удар: На полювання за російськими "Градами" було відправлено ударні дрони "Лазарів". Завдяки точним влучанням усі шість установок були спалені.
Успішна ліквідація батареї дозволила суттєво зменшити інтенсивність вогневого тиску ворога на позиції української піхоти на цій гарячій ділянці фронту.
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