Окупант фільмує знищену колону своїх поплічників: "Я #бу, бл#ть - п#здец какой-то. Вот одно тело, вот второе, третье". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський окупант фіксує результати вогневого ураження колони своїх підрозділів поблизу Малинівки на Покровському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно значні втрати противника у живій силі та техніці.

Увага! Ненормативна лексика! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також дивіться: Мінус 33 окупанти та 4 одиниці техніки: бійці бригади "Помста" завдали ударів на Покровському напрямку. ВIДЕО

На записі зафіксовано:

близько десятка ліквідованих російських військових;

чотири вщент спалених мотоцикли, які ворог використовував для штурмових дій;

один автомобіль УАЗ (буханка), завантажений провізією.

Також дивіться: Окупант зафільмував на камеру GoPro підрив свого поплічника Колі на міні. ВIДЕО