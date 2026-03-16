Окупант фільмує знищену колону своїх поплічників: "Я #бу, бл#ть - п#здец какой-то. Вот одно тело, вот второе, третье". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російський окупант фіксує результати вогневого ураження колони своїх підрозділів поблизу Малинівки на Покровському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно значні втрати противника у живій силі та техніці.
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На записі зафіксовано:
-
близько десятка ліквідованих російських військових;
-
чотири вщент спалених мотоцикли, які ворог використовував для штурмових дій;
-
один автомобіль УАЗ (буханка), завантажений провізією.
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У якого поцілив Гриць.
А онде мocкаль, на солярці копче́ний,
Лежить горілиць, існування зрече́ний
При танку,
в якого поцілив Гриць.
А це українська родюча земля,
Що вже поглинає того мocкаля,
Хоч він недостатньо з боків пропече́ний,
Безглуздої долі своєї зрече́ний
При танку,
в якого поцілив Гриць.
А он Байрактар - чудасія, та й годі,
Полине за обрій, та й стане в нагоді
Родючій святій українській землі
Поглинути ще зо два-три мocкалі,
Що онде лежать, потовче́ні й копче́ні,
Втупи́вши баньки в небеса нескінченні
При танку,
в якого поцілив Гриць.
Ось воїн сміливий, крізь темінь і хмару
Приборкує тамту летючу примару,
Що стане в нагоді родючій землі
Найшвидше поглинути всі мocкалі,
Що тутки приперлися, глузду зрече́ні
І онде лежать, на солярці печені,
Згубивши пістолі, Гундяєм свячені
При танку,
в якого поцілив Гриць.
А ось волонтер - біля пункту склотари
Набрав грошенят ще на три Байрактари,
Щоб там, де Орди розбиваються тучі
Частіш сновигали примари летючі,
Стаючи в нагоді священній землі
Поглинуть набридливі ті мocкалі:
Кручені, мочені, товчені, копчені,
Безглуздої долі своєї зречені
При танках,
в якії поцілив Гриць.
А ось українець - без сну та спочину
Несе волонтеру тому копійчину,
Що нині, з примовками і матюками
Пакує і пре клумаки з ніштяками
Сміливим бійцям, що крізь темінь та хмари,
Приборкавши хижі летючі примари
Родючість підвищують рідній землі,
Що майже поглинула ті мocкалі,
Що сунули, порчені і нескінченні
І осьде лежать, потовчені й печені
При танках,
в якії поцілив Гриць.
Ген бабця Європа з виделкою в сраці
До сліз співчуває тому небораці,
Що ки́дає гріш за грошем волонтеру
Який крізь багнюку та хвилі етеру
Все тягне гаразди бійцям, що за хмари
Шлють зграя за зграєю хижі примари
У поміч святій українській землі
Поглинути швидше всі ті мocкалі
Що перли, приречені і нескінченні
А нині лежать, потовчені й печені
Харошімі руськімі бути навчені
При танках,
в якії поцілив Гриць.
© Вадим Кондратюк