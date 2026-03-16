Оккупант снимает уничтоженную колонну своих пособников: "Я #бу, бл#ть - п#здец какой-то. Вот одно тело, вот второе, третье". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант фиксирует результаты обстрела колонны своих подразделений вблизи Малиновки на Покровском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видны значительные потери противника в живой силе и технике.

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На записи запечатлено:

около десятка уничтоженных российских военных;

четыре полностью сожженных мотоцикла, которые враг использовал для штурмовых действий;

один автомобиль УАЗ (буханка), загруженный провизией.

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