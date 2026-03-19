ЗСУ уразили склади бооєприпасів, ПММ та зосередження рашистів на ТОТ, - Генштаб
Сили оборони України у ніч на 19 березня завдали ударів по військових об'єктах та живій силі російських загарбників на окупованих територіях.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Під ударом ЗСУ - склади боєприпасів у Донецьку та Ялті (ТОТ Донеччини) та н.п. Каланчак (ТОТ Херсонської обл.). Крім того, зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення у районі Веселого Донецької області.
Уражено склад пально-мастильних матеріалів у районі Новотроїцького (ТОТ Херсонської обл.).
Також атаковано райони зосередження живої сили противника поблизу Ялти (ТОТ Донецької обл.) та н.п. Овражки (ТОТ АР Крим).
Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
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