ВСУ поразили склады боеприпасов, ГСМ и скопления рашистов на ВОТ, - Генштаб
Силы обороны Украины в ночь на 19 марта нанесли удары по военным объектам и живой силе российских захватчиков на оккупированных территориях.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Под ударом ВСУ - склады боеприпасов в Донецке и Ялте (ВОТ Донецкой области) и н.п. Каланчак (ВОТ Херсонской обл.). Кроме того, зафиксировано поражение склада материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области.
Поражен склад горюче-смазочных материалов в районе Новотроицкого (ВОТ Херсонской обл.).
Также атакованы районы сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты (ВОТ Донецкой обл.) и н.п. Овражки (ВОТ АР Крым).
Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.
Маркиз
