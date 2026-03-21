Россияне атакуют "шахедами" в ночь на 21 марта, — Воздушные силы
В ночь на 21 марта продолжается атака российских беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
Сумская область: группа БПЛА курсом на Конотоп, - сообщалось в 21:57.
Харьковская область: БПЛА в направлении Чугуева, - сообщалось в 22:56.
БПЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области, - сообщалось в 23:15.
Несколько групп БПЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области, - сообщалось в 23:29.
Николаевская область: БПЛА в направлении Баштанки, - сообщалось в 23:48.
