Силы ПВО ликвидировали 148 вражеских БПЛА из 154, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ отражают нападение дронов и баллистики на Киев

С вечера 20 марта и в течение ночи 21 марта российские захватчики атаковали Украину 154 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Пуски беспилотников зафиксированы со следующих направлений:

  • Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – РФ;
  • Гвардейское – ТОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских БПЛА.

Результат работы ПВО 21 марта

Зафиксировано попадание 5 ударных БПЛА в 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности.

96 %...Слава Повітряним Силам! Дякую за захист! Слава Збройним Силам України!
21.03.2026 08:55 Ответить
Дивлячись на результати роботи, я повірила цій ноаині😏
21.03.2026 09:11 Ответить
Гарний результат.
21.03.2026 09:17 Ответить
 
 