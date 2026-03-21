Силы ПВО ликвидировали 148 вражеских БПЛА из 154, - Воздушные силы

С вечера 20 марта и в течение ночи 21 марта российские захватчики атаковали Украину 154 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски беспилотников зафиксированы со следующих направлений:

Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – РФ;

Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 5 ударных БПЛА в 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности.

