Росіяни завдали удару по Ізюму: є постраждалі

У ніч на 21 березня російські війська атакували Ізюм Харківської області, внаслідок чого є постраждалі та пошкодження житлової інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко.

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Внаслідок удару постраждали шестеро людей. Також пошкоджено понад 20 приватних будинків, автомобіль та електромережі.

У місті також фіксувалися удари безпілотниками, попередньо типу "Гербера" або "Шахед". Внаслідок цих атак зафіксовано додаткові руйнування приватних будинків.

За даними ДСНС Харківщини, внаслідок удару керованою авіабомбою (КАБ) по житловому сектору зайнявся автомобіль, а також було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Що передувало?

Уночі російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками, внаслідок чого зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові знеструмлення.

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