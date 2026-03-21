Россияне нанесли удар по Изюму: есть пострадавшие

В ночь на 21 марта российские войска атаковали Изюм в Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие и повреждения жилой инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Изюмской ГВА Сергей Федченко.

В результате удара пострадали шесть человек. Также повреждены более 20 частных домов, автомобиль и электросети.

В городе также фиксировались удары беспилотниками, предположительно типа "Гербера" или "Шахед". В результате этих атак зафиксированы дополнительные разрушения частных домов.

По данным ГСЧС Харьковской области, в результате удара управляемой авиабомбой (УАБ) по жилому сектору загорелся автомобиль, а также были повреждены частные и многоквартирные дома.

Что предшествовало?

Ночью российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками, в результате чего зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения электроэнергии.

