В Николаевской области российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру, произошли отключения электроэнергии
Ночью российские войска нанесли удар по Николаевской области с помощью ударных беспилотников, в результате чего были зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения электроэнергии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.
Отмечается, что регион был атакован БПЛА типа Shahed 131/136. Основной целью стала энергетическая инфраструктура области.
Последствия удара
В результате атаки была обесточена часть населенных пунктов Николаевского района. Энергоснабжение впоследствии полностью восстановили, всех потребителей подключили.
По предварительной информации, в результате ночного удара пострадавших нет.
Добре, що наші дронарі на БВ допомогають захиститись від іранських дронів. Аж легше стало.