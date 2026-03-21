В Николаевской области российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру, произошли отключения электроэнергии

Ночью российские войска нанесли удар по Николаевской области с помощью ударных беспилотников, в результате чего были зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

Отмечается, что регион был атакован БПЛА типа Shahed 131/136. Основной целью стала энергетическая инфраструктура области.

Последствия удара

В результате атаки была обесточена часть населенных пунктов Николаевского района. Энергоснабжение впоследствии полностью восстановили, всех потребителей подключили.

По предварительной информации, в результате ночного удара пострадавших нет.

