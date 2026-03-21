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Новини Обстріли Миколаївщини
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На Миколаївщині російські БпЛА атакували енергетичну інфраструктуру, були знеструмлення

Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Уночі російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками, внаслідок чого зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові знеструмлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

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Зазначається, що регіон був атакований БпЛА типу Shahed 131/136. Основною ціллю стала енергетична інфраструктура області.

Наслідки удару

Внаслідок атаки було знеструмлено частину населених пунктів Миколаївського району. Енергопостачання згодом повністю відновили, усіх споживачів заживлено.

За попередньою інформацією, внаслідок нічного удару постраждалих немає.

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безпілотник БпЛА (6036) Миколаївська область (2469) обстріл (34709)
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