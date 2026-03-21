РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: частина області без світла (оновлено)

Під ранок 21 березня ворог атакував енергообʼєкт у Ніжинському районі. Більша частина Чернігівської області наразі без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ясеслав Чаус.

Зазначається, що енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.



"У громадах, де тимчасово немає електрики, діємо за визначеними та вже відпрацьованими алгоритмами - об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення", - додав Чаус.

Оновлення

Згодом голова ОВА розповів деталі атаки:

"Щодо атаки на енергообʼєкт у Ніжинському районі. У цьому ударі ворог використав "герань". Досі знеструмлені абоненти в трьох районах області. Енергетики продовжують працювати, щоб повернути людям світло", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Зранку російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару повністю зруйнований житловий будинок. Двоє людей загинули, ще дві дитини дістали поранення.

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