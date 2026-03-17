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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини: пошкоджено суд, магазини та енергомережі. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 16 березня 2026 року, ворог атакував прикордонні громади Чернігівщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Сновщина

Через обстріли ударними безпілотниками пошкоджений райсуд, підприємство аграрної галузі, житло та енергообʼєкт.

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Удар по Новгороду-Сіверському

За даними ОВА, вночі ворог "геранями" вдарив по магазинах у Новгороді-Сіверському. На місці прильоту - пожежа. Вогонь загасили рятувальники. Пошкоджені прилеглі будинки, а також електромережі. Майже дві сотні споживачів - без світла. Є перебої з газопостачанням.

На місцях ударів працювали вогнеборці.

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обстріл Чернігівщини
обстріл Чернігівщини
обстріл Чернігівщини
обстріл Чернігівщини
обстріл Чернігівщини
обстріл Чернігівщини

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ввечері 16 березня тривала атака російських безпілотників на українські міста.
  • Зокрема, ворог завдав удару по Запоріжжю: постраждало восьмеро людей.
  • За даними Повітряних сил, знешкоджено 154 ворожі БпЛА зі 178, є влучання на 12 локаціях.

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обстріл (36973) Чернігівська область (1456) Новгород-Сіверський район (105) Новгород-Сіверський (32)
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