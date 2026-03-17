Війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини: пошкоджено суд, магазини та енергомережі. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби, 16 березня 2026 року, ворог атакував прикордонні громади Чернігівщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Сновщина
Через обстріли ударними безпілотниками пошкоджений райсуд, підприємство аграрної галузі, житло та енергообʼєкт.
Удар по Новгороду-Сіверському
За даними ОВА, вночі ворог "геранями" вдарив по магазинах у Новгороді-Сіверському. На місці прильоту - пожежа. Вогонь загасили рятувальники. Пошкоджені прилеглі будинки, а також електромережі. Майже дві сотні споживачів - без світла. Є перебої з газопостачанням.
На місцях ударів працювали вогнеборці.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ввечері 16 березня тривала атака російських безпілотників на українські міста.
- Зокрема, ворог завдав удару по Запоріжжю: постраждало восьмеро людей.
- За даними Повітряних сил, знешкоджено 154 ворожі БпЛА зі 178, є влучання на 12 локаціях.
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