Війська РФ ударили по Синельниківщині: двоє загиблих, 7 - поранених. Зруйновано будинки. ФОТОрепортаж
Вдень 16 березня 2026 року ворог атакував Зайцівську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
Як зазначається, внаслідок російського удару двоє людей загинули. Семеро - дістали поранень, серед них троє дітей.
Наслідки
За даними ОВА, пошкоджено школу, зруйновано 10 приватних будинків. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих.
"Троє поранених госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. З-поміж них дівчата 8 та 17 років і 17-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожого обстрілу на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
За даними ДСНС, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.
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