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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Війська РФ ударили по Синельниківщині: двоє загиблих, 7 - поранених. Зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Вдень 16 березня 2026 року ворог атакував Зайцівську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

Як зазначається, внаслідок російського удару двоє людей загинули. Семеро - дістали поранень, серед них троє дітей.

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Наслідки

За даними ОВА, пошкоджено школу, зруйновано 10 приватних будинків. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих.

"Троє поранених госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. З-поміж них дівчата 8 та 17 років і 17-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожого обстрілу на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

За даними ДСНС, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

Обстріл Синельниківщини
Обстріл Синельниківщини
Обстріл Синельниківщини
Обстріл Синельниківщини
Обстріл Синельниківщини

Обстріл Синельниківщини
Обстріл Синельниківщини
Обстріл Синельниківщини
Обстріл Синельниківщини
Обстріл Синельниківщини
Обстріл Синельниківщини
Обстріл Синельниківщини
Обстріл Синельниківщини
Обстріл Синельниківщини

Автор: 

обстріл (34617) Дніпропетровська область (5153) Синельниківський район (568) Зайцеве (1)
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