Війська РФ ударили по Синельниківщині: двоє загиблих, 7 - поранених. Зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Вдень 16 березня 2026 року ворог атакував Зайцівську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

Як зазначається, внаслідок російського удару двоє людей загинули. Семеро - дістали поранень, серед них троє дітей.

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Наслідки

За даними ОВА, пошкоджено школу, зруйновано 10 приватних будинків. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих.

"Троє поранених госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. З-поміж них дівчата 8 та 17 років і 17-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожого обстрілу на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

За даними ДСНС, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.



























