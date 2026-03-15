Ворог гатив по трьох районах Дніпропетровщини: двоє поранених, понівечено інфраструктуру. ФОТО
Минулої ночі понад 10 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією. Двоє людей дістали поранень.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по Нікопольщині
Як зазначається, на Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт і приватні будинки.
Обстріли Криворіжжя
У Кривому Розі та Карпівській громаді понівечена інфраструктура. Поранені двоє чоловіків.
Обстріли Синельниківщини
За даними ОВА, у Шахтарському, що на Синельниківщині, пошкоджені магазин і п'ятиповерхівка.
За уточненою інформацією, вчора надвечір через атаку на район постраждала ще одна людина - 55-річна жінка.
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