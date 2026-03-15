Ворог гатив по трьох районах Дніпропетровщини: двоє поранених, понівечено інфраструктуру. ФОТО

Минулої ночі понад 10 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією. Двоє людей дістали поранень.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по Нікопольщині

Як зазначається, на Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт і приватні будинки.

Обстріли Криворіжжя

У Кривому Розі та Карпівській громаді понівечена інфраструктура. Поранені двоє чоловіків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, шестеро поранених

Обстріли Синельниківщини

За даними ОВА, у Шахтарському, що на Синельниківщині, пошкоджені магазин і п'ятиповерхівка.

За уточненою інформацією, вчора надвечір через атаку на район постраждала ще одна людина - 55-річна жінка.

Читайте: Дніпропетровщина під обстрілами: РФ вдарила по Нікополю, Кам’янському і Синельниківщині. ФОТОрепортаж