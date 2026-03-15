Враг обстрелял три района Днепропетровщины: двое раненых, разрушена инфраструктура. ФОТО

Прошлой ночью враг более 10 раз атаковал три района области с помощью беспилотников и артиллерии. Двое человек получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Удары по Никопольскому району

Как отмечается, в Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Червоногригоровской, Покровской и Марганецкой общинам. Повреждены инфраструктурный объект и частные дома.

Обстрелы Криворожья

В Кривом Роге и Карповской общине разрушена инфраструктура. Ранены двое мужчин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удары по Днепропетровской области: один человек погиб, шестеро ранены

Обстрелы Синельниковского района

По данным ОВА, в Шахтерском, что в Синельниковском районе, повреждены магазин и пятиэтажка.

По уточненной информации, вчера вечером в результате атаки на район пострадал еще один человек — 55-летняя женщина.

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