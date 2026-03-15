Враг обстрелял три района Днепропетровщины: двое раненых, разрушена инфраструктура. ФОТО
Прошлой ночью враг более 10 раз атаковал три района области с помощью беспилотников и артиллерии. Двое человек получили ранения.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по Никопольскому району
Как отмечается, в Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Червоногригоровской, Покровской и Марганецкой общинам. Повреждены инфраструктурный объект и частные дома.
Обстрелы Криворожья
В Кривом Роге и Карповской общине разрушена инфраструктура. Ранены двое мужчин.
Обстрелы Синельниковского района
По данным ОВА, в Шахтерском, что в Синельниковском районе, повреждены магазин и пятиэтажка.
По уточненной информации, вчера вечером в результате атаки на район пострадал еще один человек — 55-летняя женщина.
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