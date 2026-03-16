Войска РФ нанесли удар по Синельниковскому району: двое погибших, 7 - раненых. Разрушены дома
Днём 16 марта 2026 года враг атаковал Зайцевскую громаду Синельниковского района Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
Как отмечается, в результате российского удара двое человек погибли. Семеро получили ранения, среди них трое детей.
Последствия
По данным ОВА, повреждена школа, разрушено 10 частных домов. Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших.
"Трое раненых госпитализированы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. Среди них девочки 8 и 17 лет и 17-летний парень", - говорится в сообщении.
Более подробной информации о вражеском обстреле на данный момент нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Pan Konotop #390804
показать весь комментарий16.03.2026 13:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль