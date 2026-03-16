Войска РФ нанесли удар по Синельниковскому району: двое погибших, 7 - раненых. Разрушены дома

Днём 16 марта 2026 года враг атаковал Зайцевскую громаду Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть жертвы

Как отмечается, в результате российского удара двое человек погибли. Семеро получили ранения, среди них трое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и авиабомбами: погиб человек, еще пятеро пострадали

Последствия

По данным ОВА, повреждена школа, разрушено 10 частных домов. Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших.

"Трое раненых госпитализированы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. Среди них девочки 8 и 17 лет и 17-летний парень", - говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеском обстреле на данный момент нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял три района Днепропетровщины: двое раненых, инфраструктура повреждена. ФОТО